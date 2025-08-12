Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток с начала года на 12%

По итогам января-июля текущего года Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) обслужил 1,804 млн пассажиров. Рост по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года составил 12%, говорится в сообщении компании.

На внутренних линиях пассажиропоток составил 1,410 млн человек, на международных — 394 тыс.

При этом в июле текущего года рост пассажиропотока замедлился до 7% и составил 360 тыс. человек.

Среди основных событий июля в АО МАВ называют увеличение авиакомпанией Air China частоты рейсов в Пекин до ежедневной. Суммарное число рейсов разными перевозчиками в столицу КНР достигло 21 в неделю. Также до 21 в неделю увеличилось число рейсов в Новосибирск и до 44 — в Москву.

Алексей Чернышев, Владивосток