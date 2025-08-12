Один рабочий погиб и 10 получили ранения от взрыва на сталелитейном заводе в США

В штате Пенсильвания (США) в результате взрыва на сталелитейном заводе близ Питтсбурга погиб один человек и по меньшей мере 10 были доставлены в больницы с ранениями разной степени тяжести, сообщает Associated Press. Еще один человек пропал без вести, его ищут спасатели. Зданию завода нанесен серьезный ущерб.

Аварийно-спасательные службы округа Аллегейни сообщили агентству, что пожар на заводе начался около 10:51 утра понедельника по местному времени. За взрывом последовало несколько менее громких. В близлежащем населенном пункте ощутили сотрясения, что побудило власти округа предупредить жителей держаться подальше от места происшествия.

Поисково-спасательные работы продолжались днем, один рабочий был извлечен из-под обломков через несколько часов после взрыва. Причина взрыва еще не установлена.

Эрнест Филипповский, Хабаровск