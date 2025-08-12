В МИД РФ выразили надежду на импульс в отношениях с США после встречи на Аляске

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа придаст новый импульс нормализации двусторонних отношений в вопросе возобновления прямых авиарейсов между странами. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов, как восстановление авиасообщения. Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы»,— сказал господин Рябков.

Встреча президентов, которую ранее анонсировал Дональд Трамп, должна пройти 15 августа на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал выбор места логичным, так как в этом регионе пересекаются экономические интересы двух государств.