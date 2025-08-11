Дмитриев прокомментировал угрозы Каллас в адрес России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о «будущей российской агрессии». По его словам, любой конфликт решается с помощью диалога и сотрудничества, а другие методы обречены на провал.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Конфликт прекращается, а безопасность укрепляется благодаря диалогу, решению проблем и сотрудничеству. Люди, которые следуют неудачным подходам и нарративам (экс-президента США Джо.—“Ъ”) Байдена, потерпят неудачу»,— написал господин Дмитриев в социальной сети X.

Так он ответил на пост главы евродипломатии, в котором говорилось о трех необходимых пунктах для окончания военных действий на Украине. Среди них, уточнила госпожа Каллас, «Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию». Кроме того, после совещания с главами европейских МИДов она анонсировала работу над 19-м пакетом санкций против Москвы. Ни на какие уступки Евросоюз не пойдет, пока российско-украинский конфликт не завершится, подчеркнула Кая Каллас.