Каллас рассказала о работе над 19-м пакетом санкций против России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовится к разработке 19-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, ЕС не намерен идти на уступки до тех пор, пока не завершится российско-украинский конфликт.

«Последовательность шагов важна. Пока Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, мы не должны даже обсуждать какие-либо уступки»,— сообщила госпожа Каллас (цитата по Reuters).

Как добавила глава евродипломатии, для возможного изменения политики ЕС в отношении России сначала должно быть достигнуто «безоговорочное прекращение огня с мощной системой мониторинга и железными гарантиями безопасности».