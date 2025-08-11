CNBC: США на 90 дней отложили введение новых пошлин в отношении Китая
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который не позволяет вводить более высокие пошлины на товары из Китая в течение следующих 90 дней. Об этом пишет CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Указ подписан за несколько часов до завершения срока действия паузы на введение пошлин. Если бы решение о приостановке не было продлено, размер тарифов увеличился бы до апрельского уровня.
В апреле Дональд Трамп объявил о введении пошлин на китайские товары в размере 125%. В ответ власти Китая также ввели пошлины на товары из США в размере 125%. В мае Вашингтон и Пекин договорились снизить пошлины. На американские товары они составили 10%, на китайские — 30%.
