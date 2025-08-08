Китай еще поторгует

Китайский экспорт в июле рос быстрее, чем ожидали аналитики: год к году поставки увеличились на 7,2% вместо прогнозируемых 5,4%, до $321,8 млрд. Поставщики, по всей видимости, стремились нарастить отгрузки в ожидании американских пошлин на реэкспорт. Этим может объясняться, в частности, заметное расширение китайских поставок в страны АСЕАН. Оценивать успешность диверсификации экспорта КНР пока сложно: неизвестно, какой объем товаров переправляется через другие страны в США, а какой — оседает в них самих. Аналитики между тем полагают, что Китай стремится поменять модель захвата новых рынков: конкурентным преимуществом при выходе на них должна стать не более низкая цена, а лучшее относительно конкурентов качество.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР составило в июле $98,3 млрд после $114,8 млрд в июне, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) страны. Причина — расширение импорта: ввоз товаров в страну увеличился на максимальные за год 4,1%, до $223,5 млрд. В июне рост оценивался в 1,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали его замедления до 1%. Делать вывод об укреплении внутреннего спроса они, впрочем, не спешат — расширение закупок может объясняться желанием нарастить запасы в преддверии августа. Напомним, в середине месяца истекает торговое «перемирие» Вашингтона и Пекина: сейчас американские поставки облагаются 10-процентными пошлинами, китайские — 30-процентными, какими будут ставки тарифов после 12 августа — неизвестно, переговоры продолжаются.

В условиях неясных перспектив в июле быстрее рос и экспорт из КНР. Поставки увеличились на максимальные с апреля 7,2%, до $321,8 млрд. Аналитики ждали, что экспорт вырастет на 5,4% после расширения на 5,8% в июне. Дальнейшее сжатие торговли, впрочем, фиксировалось с США. Несмотря на снижение пошлин, американские поставки в КНР составили $12,08 млрд ($14,9 млрд в июле прошлого года), китайские в Штаты — $35,8 млрд ($45,7 млрд). Сокращение товарооборота может быть связано с действием секторальных пошлин США (распространяются в том числе на автомобили), а также ограничениями на импорт в страну китайских чипов.

Поставки китайской продукции в РФ в июле демонстрировали рост в месячном выражении (на 9,6%), но не годовом (спад на 9,2%) — экспорт составил $9,1 млрд. Его сокращение год к году может быть связано с низкой потребительской активностью в РФ (см., например, “Ъ” от 11 июля). Импорт же российских товаров, вопреки снижению цен на нефть, демонстрировал рост на 7,8% месяц к месяцу и на 4,1% год к году (до $10,1 млрд), что, вероятно, объясняется частичным решением проблем с расчетами.

Особенно заметно, исходя из данных ГТУ, что Китай в июле нарастил поставки в страны АСЕАН: экспорт в них увеличился на 16,6%, до $54,6 млрд. Динамика, по всей видимости, объясняется стремлением поставщиков нарастить отгрузки перед введением повышенных тарифов на реэкспорт. Поясним, Вашингтон считает, что китайские компании продолжают ввозить в Штаты товары, минуя пошлины, и намерен ограничить это. Первая такая ограничительная мера начала действовать 7 августа: товары, которые поставляются другими странами в Штаты через Вьетнам без, как сказано, «существенной переработки», будут облагаться 40-процентным тарифом.

Оценить прогресс, достигнутый КНР в диверсификации поставок, статистика пока не позволяет. Неизвестно, какая часть экспортируемой продукции предназначается непосредственно для АСЕАН и других торговых партнеров, а какая — переправляется через них в США. Опубликованная на европейском исследовательском портале CERP работа «Риски в новом ландшафте мировой торговли» показывает, что в том или ином виде процесс захвата новых рынков Китаем продолжается. При этом КНР, полагают авторы исследования, надеется постепенно отойти от снижения цен как главного конкурентного преимущества. Компании активно внедряют инновационные подходы, чтобы соперничать с местными производителями в качестве. На то, что этот тренд набирает обороты, указывает и оживление патентной активности в КНР.

