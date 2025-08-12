Рост цен на говядину и баранину в рознице может достичь 12-15% во II полугодии

Розничные цены на говядину и баранину во втором полугодии могут вырасти на 12–15% в годовом выражении, сказано в прогнозе консалтинговой компании Strategy Partners, с которым ознакомился «Ъ». Это существенно опередит рост стоимости курятины и свинины, сохраняющийся в пределах инфляции.

Уже сейчас говядина и свинина демонстрируют гораздо более выраженное увеличение стоимости, чем другие виды мяса, заявил гендиректор «АБ-Центр» Алексей Плугов. Подтверждает резкий скачок и партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. По ее словам, рост цен на баранину составил 44,7% за полтора года.

Руководитель проектов Strategy Partners Артем Суворов объясняет опережающую динамику ростом издержек производителей на фоне сдерживания цен ранее. В Neo сообщили, что в I квартале себестоимость баранины выросла на 38,3% год к году, говядины — на 7,2%. В «Мираторге» оценили рост затрат за последние годы минимум в 30%, что сдерживает инвестиции и ведет к сокращению поголовья.

Подробности — в материале «Ъ» «Мясо совсем отбилось».