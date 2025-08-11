Тамбовской области списали 1,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

Правительство России списало Тамбовской области 1,6 млрд руб. долга по бюджетным кредитам, сообщили в органе исполнительной власти.

Согласно распоряжению, подписанному Михаилом Мишустиным, область вошла в число 12 регионов страны, инвестировавших средства на развитие инфраструктуры, которым списали задолженность на общую сумму в 29 млрд руб.

По данным министерства финансов региона, общая сумма долга области на 1 августа составляла 17,9 млрд руб.

В середине июля счетная палата РФ обнаружила, что Тамбовская область исполняет программу инфраструктурных бюджетных кредитов с нарушениями.

Юрий Голубь