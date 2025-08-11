Набережную Черной речки собираются благоустроить в 2026–2027 годах

Реализация проекта по реконструкции и благоустройству набережной реки Черная речка запланирована на 2026–2027 годы. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

Работы будут проводить на участке от пересечения с Богатырским проспектом до территории возле Сабировской улицы. Планируется возвести обустроенные спуски к реке, современное наружное освещение зоны активного отдыха, а также детские и игровые площадки.

Сейчас ведется разработка проектной документации, которая будет готова к началу строительства, уточнил господин Разумишкин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что территорию Судебного квартала на Тучковом буяне благоустроят за 380 млн рублей.

Артемий Чулков