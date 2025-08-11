В Дагестане арестован экс-глава компании «Газпром трансгаз Махачкала» Гусейнов

Советский районный суд Махачкалы отправил под арест на два месяца бывшего гендиректора «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

О назначении меры пресечения сообщила ТАСС глава пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева. Она уточнила, что на должности гендиректора Керим Гусейнов приобрел чужое имущество путем обмана и использовал для этого свое служебное положение.

Керим Гусейнов покинул пост гендиректора «Газпром трансгаз Махачкала» в 2016 году. На должности он проработал 14 лет, всего в компании — 33 года.