Трамп прокомментировал возможное восстановление торговых отношений США с Россией

Президент США Дональд Трамп сказал, что у России есть «ценный участок земли». Так он ответил на вопрос журналистов о том, может ли он представить возвращение к нормальным торговым отношениям между двумя странами.

«Да. У России есть очень ценный участок земли, если Владимир Путин займется бизнесом, а не войной»,— сообщил Дональд Трамп на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Fox News).

На встрече с журналистами президент США также заявил, что рассчитывает на конструктивные переговоры с Владимиром Путиным на Аляске. Дональд Трамп добавил, что 15 августа пройдет «ознакомительная» встреча, на которой он будет просить президента России завершить боевые действия на Украине.