Водитель квадроцикла скончался в Ленобласти из-за столкновения с деревом

Поездка на квадроцикле Segway закончилась смертью 45-летнего водителя. Он врезался в дерево в деревне Коркино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла вечером 10 августа около дома 1/1. Погибший на левом закруглении дороги не справился с управлением и угодил в кювет, где столкнулся с деревом.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мотоциклист разбился на трассе «Нева» в Ленобласти.

Татьяна Титаева