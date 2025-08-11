Три здания-памятника приватизируют в Петербурге для дальнейшей продажи на торгах

Власти Санкт-Петербурга намерены включить в программу приватизации на 2026 год три неиспользуемых здания-памятника, входящих в государственный реестр объектов культурного наследия.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, два объекта находятся в Красном Селе по адресу: Фабричный поселок, д. 2, литер. А и д. 7, литер. А — эти здания практически полностью разрушены. Одно здание расположено в городе Ломоносове на улице Сафронова, д. 7 литер. А — это сохранившийся деревянный дом Л.В. Гапонова 1916 года постройки.

В администрации Петербурга заверили, что продажа этих объектов позволит городу сохранять историческое наследие. Комитету имущественных отношений (КИО) поручено провести необходимую работу по организации торгов. Собственники за свой счет должны будут провести полную реставрацию под контролем КГИОП.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Европейский университет в Санкт-Петербурге заключил со Смольным мировое соглашение о реставрации здания на набережной Кутузова, 22 («Особняк Серебряковой»).

Андрей Цедрик