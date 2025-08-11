ЦБ назвал отключение интернета одной из причин повышенного спроса на наличные

Рост спроса на наличные деньги в июле в России частично объясняется новостями о возможных временных отключениях интернета в регионах, а также изменениями в законодательстве по мониторингу платежей. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка (ЦБ).

Средний профицит ликвидности сохранился на уровне июня — 1,2 трлн руб. Однако рост наличных в обращении вызвал отток ликвидности на 0,2 трлн руб., такой же, как и в предыдущем месяце. Этот спрос выше значений прошлых лет, уточнили в регуляторе.

Власти различных российских регионов регулярно сообщают гражданам о временном отключении мобильного интернета. Это необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей при атаке дронов и работе ПВО. Один из регионов, где перебои с мобильным интернетом наиболее интенсивны, — это Краснодарский край.