До конца года в Петербурге планируют установить около 730 новых урн

До конца 2025 года в Санкт-Петербурге появится порядка 130 новых урн. Об этом сообщили 11 августа в городском комитете по благоустройству.

За минувшие семь дней из города вывезли 1,1 тыс. тонн смета и почти 1,2 тыс. кубометров мусора. Для очистки дорог потратили около 63 тыс. кубометров воды, а тротуаров — почти 4,5 тыс. литров моющего средства, отметили в комблаге.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что экологические службы Петербурга собрали более 17 тонн опасных отходов за неделю.

Артемий Чулков