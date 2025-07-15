Экологические службы Петербурга собрали более 17 тонн опасных отходов за неделю

За минувшую неделю, с 7 по 13 июля, аварийные экологические службы Петербурга приняли от жителей города 397 сообщений по вопросам экологической безопасности. Такие цифры в рамках еженедельного отчета назвали в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Специалисты аварийной службы ГБУ «Экострой» выполнили 23 выезда для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций и собрали 5,5 кг ртутьсодержащих отходов, 120 кг химических и 9,5 кг нефтесодержащих отходов.

В свою очередь, суда и персонал предприятия СПб ГКУ «Пиларн» совершили три выезда для проверки сообщений о нефтеразливах. По всем адресам была проведена визуальная проверка — следов загрязнений нефтепродуктами специалисты не обнаружили.

В рамках действующей в Петербурге системы приема опасных отходов от населения от граждан было принято 562,2 кг люминесцентных ламп, 11,3 кг термометров и прочих ртутных приборов, около 2 тыс. кг батареек, 1219,7 кг бытовой химии и т.д.

Также проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов — всего из акватории было вывезено 20 кубометров отходов, уточнили в комитете.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что коммунальные службы Петербурга за неделю убрали с улиц города 1,2 тыс. кубометров мусора.

Андрей Цедрик