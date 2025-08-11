Сеть мебельных гипермаркетов Hoff откроет третий магазин в Воронеже

Сеть мебельных гипермаркетов Hoff объявила об открытии третьего магазина в Воронеже. Торговая точка появится в ТРЦ «Максимир» на Ленинском проспекте, 174п. Открытие запланировано на ноябрь этого года. Пока не уточняется, какую площадь займет магазин, но известно, что компания уже набирает персонал. Объявления размещены на платформе HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Это будет третий магазин Hoff в Воронеже. Первый открыт в 2011 году в ТРЦ «Град» и занимает около 13 тыс. кв. м. Второй магазин начал работу в 2018 году в ТРЦ «Арена».

По собственным данным, Hoff — мультиформатный ритейлер мебели и товаров для дома, работающий по принципу «Все в одном месте». В России функционирует 67 магазинов сети. В интернет-магазине Hoff представлено более 95 тыс. товаров для дома с доставкой по всей стране.

Почти половина крупных непродуктовых ритейлеров РФ может уйти в минус в 2025 году из-за снижения трафика в ТЦ и конкуренции с онлайн-игроками, по прогнозу вице-президента Союза торгцентров России Алексея Блюмкина. Убыток Hoff оценен в 1,3 млрд руб.

Анна Швечикова