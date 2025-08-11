Трамп собирается навести порядок в Нью-Йорке и Чикаго

Президент США Дональд Трамп заявил, что после Вашингтона наведет порядок в других либеральных американских городах. Среди них господин Трамп отметил Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

«Давайте сделаем это вместе. Посмотрим, как быстро все пройдет, и если понадобится, мы сделаем то же самое в Чикаго, что просто катастрофа»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции в Белом доме. По его словам, мэр этого города «совершенно некомпетентен». Трансляция велась на Youtube-канале Fox News.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении убрать бездомных с улиц Вашингтона, организовав для них отдельные места проживания за пределами города. Кроме того, он объявил о переводе местной полиции под прямой федеральный контроль и о возможности привлечения Нацгвардии для поддержки правоохранительных органов в столице. Этот день глава государства назвал «днем освобождения» Вашингтона от преступности.