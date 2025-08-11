Осужденным разрешат заказывать еду в исправительные центры

Приговоренные к принудительным работам смогут «заказывать» у ФСИН горячие питание или продукты. Соответствующие поправки к Уголовно-исполнительному кодексу РФ, разработанные Минюстом, опубликованы на regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня вопросы питания осужденные решают самостоятельно, покупая продукты в обычном магазине и готовя их на общей кухне исправительного центра. Законопроект позволит им выбирать «предпочтительный формат обеспечения питанием» — в виде продуктов или готовой еды. Последняя будет доставляться в виде двух- или трехразового питания (по выбору осужденных) из столовых и пищеблоков других учреждений ФСИН. Готовая еда будет доступна в случае, если такие учреждения находятся менее чем в двух часах езды от исправительного центра.

Для организации питания приговоренные к принудительным работам должны будут написать заявление на имя начальника исправительного центра. Деньги за продукты или горячие блюда удержат с лицевого счета осужденного, куда поступает его зарплата и другие доходы. Если на момент «заказа» средств у осужденного нет, их удержат из следующей заработной платы.

Сейчас в РФ существует 417 исправительных центров, рассчитанных на 51 тыс. осужденных. В 2024 году суды приговорили к принудительным работам 20,1 тыс. человек.

7 августа Минюст опубликовал проект об обеспечении питанием или продуктами приговоренных к принудительным работам, не имеющих средств. Речь идет о гражданах, которые, например, только прибыли в центр и еще не успели устроиться на работу. Сегодня им приходится питаться за счет других осужденных или сочувствующих им сотрудников исправительного центра. Ведомство указало, что лучший вариант — кормить их едой из столовых или пищеблоков других учреждений ФСИН.

Эмилия Габдуллина