Чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов умер в 50 лет

Пресс-служба Федерации кикбоксинга России сообщила о смерти чемпиона мира Дмитрия Лиходумова. Ему было 50 лет.

«Он был одним из ярких кикбоксеров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внёс большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за её пределами», — говорится в релизе организации.

Дмитрий Лиходумов трижды становился чемпионом России (1998, 1999, 2001). В 2002 году он стал чемпионом мира среди профессионалов. В 2000 году Лиходумов завоевал бронзовую медаль европейского первенства.

Таисия Орлова