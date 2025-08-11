В Ленобласти рабочий получил тяжкий вред здоровью при падении с высоты

Кингисеппский следственный отдел СК расследует обстоятельства падения монтажника со строительных лесов. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), сообщили 11 августа в пресс-службе управления ведомства по Ленинградской области.

По данным следствия, 9 августа ответственное лицо коммерческой организации, руководящее работами по монтажу строительных лесов не обеспечило ограждение технологического отверстия, из-за чего рабочий упал с высоты третьего яруса на второй ярус. В результате пострадавший получил множественные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Артемий Чулков