Житель Ленобласти попал в больницу после сна на железнодорожных путях

Молодой человек пострадал в результате наезда грузового поезда вблизи железнодорожной станции Волосово. По предварительной информации, будучи пьяным, он уснул на путях, сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Вызов по происшествию 10 августа поступил в дежурную часть около 10:00. Правоохранители выяснились, что пострадал житель Ленобласти в возрасте 25 лет. Предварительно установлено, что он уснул на путях в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист состава не раз подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Из-за того что расстояние между поездом и молодым человеком было небольшим, избежать наезда не удалось. Пострадавшего забрали в больницу.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку по факту происшествия.

Татьяна Титаева