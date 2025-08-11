Минфин планирует выполнить план внутренних заимствований

Директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов сообщил, что ведомство планирует выполнить план внутренних заимствований на 2025 год. По его словам, «мы идем ровно по графику».

«Текущие объемы привлечения соответствуют 62% от годового объема программы. Годовой объем программы — 4,8 трлн руб. У нас как программа начиналась с плана 100 млрд руб. в неделю, так она сейчас и остается»,— сказал Денис Мамонов в эфире телеканала РБК (цитата по ТАСС).

Как добавил господин Мамонов, доля флоатеров в долговом портфеле «высоковата» и составляет порядка 42%. Минфин хочет видеть показатель в районе 30%, заключил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Компании раздробили заимствования».