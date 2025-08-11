Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
The Guardian: Трамп ошибочно назвал Россию местом встречи с Путиным 15 августа

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Россию местом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа. Об этом пишет The Guardian.

Журналист издания счел оговорку господина Трампа «неловкой оплошностью». Он напомнил, что с 1867 года Аляска не является частью России. Регион был продан США за $7,2 млн, уточнил автор The Guardian.

Ранее именно Аляску называли местом встречи господ Путина и Трампа. Переговоры лидеров двух стран должны пройти там 15 августа. Центральной темой встречи станет урегулирование на Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, на территории РФ может состояться вторая встреча сторон. Ее сроки пока не определены.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Отдавай-ка землицу».

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

