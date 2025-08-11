The Guardian: Трамп ошибочно назвал Россию местом встречи с Путиным 15 августа
Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Россию местом переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 15 августа. Об этом пишет The Guardian.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Журналист издания счел оговорку господина Трампа «неловкой оплошностью». Он напомнил, что с 1867 года Аляска не является частью России. Регион был продан США за $7,2 млн, уточнил автор The Guardian.
Ранее именно Аляску называли местом встречи господ Путина и Трампа. Переговоры лидеров двух стран должны пройти там 15 августа. Центральной темой встречи станет урегулирование на Украине. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, на территории РФ может состояться вторая встреча сторон. Ее сроки пока не определены.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Отдавай-ка землицу».