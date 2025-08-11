Зеленский и лидеры Европы поговорят с Трампом перед его встречей с Путиным

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 13 августа организует дистанционные переговоры с участием президента США Дональда Трампа, европейских лидеров и руководства Украины. Стороны намерены обсудить предстоящую на Аляске встречу господина Трампа и президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что немецкие власти намерены обсудить «дальнейшие варианты оказания давления на Россию», а также подготовку мирных переговоров и связанные с ними вопросы территорий и сферы безопасности, пишет Bloomberg. К переговорам по этим вопросам присоединятся, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Bloomberg писал о стремлении лидеров стран Евросоюза провести переговоры с Дональдом Трампом перед его встречей с российским коллегой.

Лусине Баласян