В Самарской области сбиты два беспилотника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что силы ПВО сбили в небе над регионом два беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

Как уточнил господин Федорищев в Telegram-канале, обломки уничтоженных беспилотников найдены Большечерниговском районе. Он также рассказал, что из-за угрозы атаки БПЛА в регионе вводили режим «Ковер». В настоящий момент все ограничения сняты.

По данным Минобороны, с 7:20 мск до 13:00 мск силы ПВО сбили 20 беспилотников над Калужской, Брянской и Московской областями, а также над акваторией Черного моря. С начала суток работу приостанавливали аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Самары, Оренбурга, Калуги, Пензы.