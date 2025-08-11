Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Чили и Перу

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что в ноябре национальная команда проведет товарищеские матчи со сборными Чили и Перу.

Матч с чилийцами пройдет 12 ноября на петербургской «Газпром Арене». 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи российские футболисты встретятся с командой Перу. Также 18 ноября состоится матч между сборными Чили и Перу, он пройдет в Сочи.

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная Чили занимает 57-е место, сборная Перу — 42-е. Российская команда располагается на 35-й строчке.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине. В сентябре национальная команда проведет товарищеские матчи со сборными Иордании и Боливии, в октябре — с иранцами и боливийцами.

Таисия Орлова