Шведам подали знак

Торговой палате Стокгольма (Stockholm Chamber of Commerce, SCC) не удалось зарегистрировать в РФ товарный знак с названием своего арбитражного центра. Суд по интеллектуальным правам признал законным отказ Роспатента в регистрации обозначения SCC ARBITRATION INSTITUTE, не увидев в нем уникальности. В России этот институт известен как Стокгольмский арбитраж, который российский бизнес, в том числе «Газпром», нередко выбирает в качестве площадки для рассмотрения споров с иностранными контрагентами. По мнению юристов, шведской палате нужно подтвердить узнаваемость знака через соцопрос либо добавить к словесному обозначению графический элемент, а без этого ее шансы на успех минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам (СИП) опубликовал свое решение по спору Торговой палаты Стокгольма с Роспатентом. Шведская организация ранее обращалась в российское патентное ведомство за предоставлением правовой охраны в России словесному товарному знаку SCC ARBITRATION INSTITUTE — это название арбитражного центра, действующего при палате.

Стокгольмский арбитраж с 1970-х годов рассматривает международные споры гражданско-правового характера и до сих пор является востребованной площадкой у российского бизнеса. По данным SCC, в 2024 году в разбирательствах на этой площадке участвовали лица из 40 юрисдикций, причем из всех зарубежных стран Россия заняла первое место по числу участников споров (см. “Ъ” от 1 апреля). Среди наиболее известных кейсов, рассмотренных Стокгольмским арбитражем, дела «Газпром экспорта» в отношении финской Gasum, польской Europol Gaz, немецкой Uniper, украинского «Нафтогаза», спор «Роснефти» с британской BP, а также иски швейцарской фирмы Noga к России.

В апреле 2024 года Роспатент отказал шведской палате в защите обозначения, сославшись на п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ. Патентная служба посчитала, что элемент SCC «не обладает различительной способностью», поскольку представляет собой простые согласные буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения. Словосочетание «ARBITRATION INSTITUTE», означающее в переводе с английского языка «арбитражный институт; институт арбитража», просто указывает на сферу деятельности заявителя, отметил Роспатент. Подача возражений на это решение тоже не увенчалась успехом — в декабре 2024 года патентное ведомство подтвердило отказ в регистрации.

Настаивая, что в совокупности все элементы обозначения «образуют комбинацию, обладающую различительной способностью», Торговая палата Стокгольма в марте 2025 года обратилась в СИП, требуя обязать Роспатент зарегистрировать бренд. Истец указывал, что обозначение «SCC ARBITRATION INSTITUTE» имеет международную регистрацию во Всемирной организации интеллектуальной собственности как словесный товарный знак с приоритетом от 6 сентября 2022 года. Правовую охрану знак получил в том числе на юридические услуги, услуги арбитража и посредничества, альтернативные услуги по разрешению споров, а также ПО, маркетинговые исследования, бизнес-анализ и консалтинг в сфере арбитража и международной торговли.

Роспатент в суде настаивал на обоснованности своего решения. Суд отметил, что для разрешения этого спора нужно установить «охраноспособность входящих в состав обозначения элементов» и «наличие комбинации как таковой». Заявленное обозначение — простое сочетание расположенных на одной строке не обладающих различительной способностью элементов «SCC» и «ARBITRATION INSTITUTE», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, говорится в решении суда. Поскольку шведская палата не доказала наличие «единого композиционного замысла, обуславливающего качественно новый уровень восприятия обозначения российскими потребителями» и не смогла пояснить, в чем его уникальность, суд пришел к выводу, что такой знак не может быть зарегистрирован в РФ. В итоге решение Роспатента признано законным.

Узнаваемость и уникальность

Наличие регистрации товарного знака в иной юрисдикции не влияет на возможность его регистрации в России, говорит юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Элина Попова. Дело в том, что в каждой стране установлены свои требования к обозначениям, которые могут быть зарегистрированы как товарные знаки, уточняет старший юрист практики «Интеллектуальная собственность» Verba Legal Мария Мойш. Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али указывает, что регистрация аббревиатуры в Роспатенте в принципе достаточно сложная задача, даже если речь идет про известные в узких кругах сочетания. «Аббревиатуры по типу "SCC" и описательные элементы, такие как "ARBITRATION INSTITUTE", Роспатент стандартно признает неохраняемыми»,— подтверждает госпожа Мойш.

В судебном акте не объясняются цели, которые преследует шведская палата, требуя правовой охраны обозначения.

Регистрация знака в России позволит противостоять организациям, которые могли бы необоснованно использовать репутацию Торговой палаты Стокгольма, рассуждает госпожа Попова. По мнению советника юрфирмы ЮСТ Дмитрия Серегина, обращение SCC за регистрацией названия своего арбитражного центра в России свидетельствует об интересе к нашей стране и опасениях потерять существенную часть клиентуры. Руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев допускает, что у SCC могли быть планы по предоставлению лицензий на это обозначение некоему пулу компаний и для легализации получения роялти и контроля использования могла понадобиться регистрация знака.

По словам юриста практики разрешения споров Patentus Дениса Кудрявцева, для регистрации подобного обозначения в РФ нужно доказать, что у него есть конкретное воспринимаемое потребителями значение или оно является очень известным и имеет расшифровку. Однако, исходя из актов Роспатента и суда, таких аргументов шведская палата не приводила. Заявитель настаивал, что обозначение представляет собой оригинальную комбинацию неохраняемых слов, но на практике такой довод малоприменим к исключительно словесным обозначениям, выполненным стандартным шрифтом, поясняет Мария Мойш.

91 285 новых товарных знаков зарегистрировал Роспатент в 2024 году.

Позицию суда можно преодолеть путем проведения социологического исследования, которое подтвердило бы, что для значимой части граждан России обозначение представляет собой не просто набор латинских букв и иностранных слов, а является узнаваемым оригинальным обозначением, которое ассоциируется с конкретной организацией, полагает Дмитрий Серегин. Также помочь доказать различительную способность обозначения могли бы опросы среди юристов, упоминания на сайтах российских юрфирм, проведение SCC мероприятий в России, добавляет господин Али.

С нынешней аргументацией оспорить отказ в вышестоящих судебных инстанциях будет крайне сложно, считает Василий Зуев, отмечая, что шведская палата не пыталась доказывать приобретение различительной способности обозначения, а лишь его уникальность. По мнению Элины Поповой, шансы SCC на регистрацию знака увеличатся, если в обозначение добавят уникальные графические элементы.

Анна Занина