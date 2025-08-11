«Салават Юлаев» расторг контракт с лучшим снайпером прошлого сезона КХЛ Ливо

Канадский форвард Джош Ливо покинул уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев». Об этом газете «Спорт-Экспресс» сообщил агент игрока Иван Ботев.

«Клуб расторг контракт с Джошем, сославшись на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды. Однако в ''Салавате Юлаеве'' знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше. Со своей стороны мы будем добиваться, чтобы Ливо получил положенные ему по регламенту 50% от зарплаты по расторгнутому контракту», — заявил господин Ботев. Он также сообщил, что другие клубы проявляют интерес к хоккеисту.

Ливо перешел в «Салавает Юлаев» в 2023 году и провел за команду 122 матча, в которых набрал 142 очка (70 голов+72 результативные передачи). В феврале канадец продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» до 2027 года. Ранее «СЭ» сообщал, что зарплата форварда составляет 110 млн руб. за сезон.

В прошлом сезоне Джош Ливо установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат — 49. Прежнее достижение (48) принадлежало экс-форварду магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину. По итогам сезона Ливо был признан лучшим игроком регулярного чемпионата.

Таисия Орлова