Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его отказ признать ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ. О своем отношении к вопросу дипломат рассказала в статье, опубликованной в газете «Известия».

Госпожа Захарова назвала предложение господина Рютте отказаться от признания новых регионов российскими «поражающим своей безнравственностью». По ее словам, риторика генсека НАТО является частью процесса «фашизации западноевропейской части континента».

Накануне в интервью CBS News Марк Рютте заявил, что Запад должен воздержаться от юридического оформления присоединения новых территорий к России. Он подчеркнул, что решение территориальных вопросов требует не только фиксации фактического контроля России над этими землями, но и последующих переговоров о гарантиях безопасности для Украины.