У металлургии черные времена

На стальном рынке в июле появились признаки некоторой стабилизации после июньского спада. Выплавка чугуна и стали осталась на уровне прошлого месяца, а производство готового проката сократилось на 2%. Часть аналитиков считают, что показатели достигли минимума в текущем цикле, но другие ждут ухудшения ситуации.

Производство основных видов продукции черной металлургии в июле осталось примерно на уровне июня, следует из предварительных данных корпорации «Чермет». Выплавка чугуна осталась на уровне 4,1 млн тонн, стали — 5,7 млн тонн.

Производство готового проката снизилось примерно на 2%, до 5 млн тонн.

Относительно июля 2024 года выпуск чугуна, стали и готового проката сократился на 3%, 2,5% и 1,4% соответственно.

По итогам семи месяцев производство этих видов продукции достигло 29,9 млн тонн, 40,3 млн тонн и 35,2 млн тонн, что на 0,6%, 5,1% и 5,3% меньше, чем годом ранее.

В июне спад в производстве в месячном выражении был заметнее. По данным корпорации «Чермет», относительно мая выпуск чугуна упал на 8,9%, стали — на 5%, готового проката — на 1,9%. В мае относительно апреля, напротив, отмечался рост производства (см. “Ъ” от 11 июня).

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов считает, что стабилизация показателей в июле носит временный характер. «Выше вероятность, что она отражает дно текущего цикла, чем начало восстановления»,— полагает он. Сокращение внутреннего спроса на сталь, продолжает аналитик, достигло критического уровня в условиях замедления строительного сектора, а также снижения потребления в машиностроении.

В «Т-Инвестициях» считают, что июльская статистика подтвердила сохранение неблагоприятной конъюнктуры у металлургов на внутреннем рынке. По данным агентства MMI, которые приводят аналитики «Т-Инвестиций», внутренние цены на сталь вновь перешли к снижению с июля, на 2%, после небольшого отскока в июне. По словам источника “Ъ” в отрасли, грядущий спад в связи с летней сезонностью в строительной отрасли дополнительно повлияет на снижение потребления на внутреннем рынке.

Экспорт, продолжает Андрей Смирнов, остается под давлением санкций и структурных факторов: необходимости предоставления дисконтов в 15–30% для привлечения покупателей в Азии, роста логистических издержек и жесткой конкуренции. Дополнительно конкурентоспособность экспортеров снижает укрепление рубля, отмечает он. Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что компании вынуждены экспортировать в убыток, чтобы сохранить загрузку производственных мощностей и не допустить остановки печей.

Ужесточение конкуренции с китайскими заводами на мировом рынке отмечают и аналитики BigMint. По их данным, в первую неделю августа стоимость российской стальной заготовки в портах Черного моря снизилась на 1% к предыдущей неделе, до $450–455 за тонну (FOB). В BigMint прогнозируют дальнейшее снижение котировок из-за слабого спроса и конкуренции со стороны более дешевого китайского материала. Так, в Таншане стоимость стальной заготовки к 8 августа BigMint оценивает в $432 за тонну.

В «Северстали» сообщили “Ъ”, что ожидают производство стали в 2025 году на уровне 11 млн тонн.

По итогам первой половины года компания увеличила выплавку стали на 2% год к году, до 5,34 млн тонн. В 2024 году производство составило 10,38 млн тонн. Показатель, добавили в «Северстали», будет зависеть от дальнейшей денежно-кредитной политики и динамики спроса.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов прогнозирует, что в ближайшие месяцы скорее вероятна корректировка выплавки стали вниз. «Предпосылки к росту производства могут появиться лишь при серьезном оживлении строительства, реализации инфраструктурных национальных проектов, а также дальнейшем снижении ключевой ставки — пока этого не происходит, рынок балансирует на нижней точке спроса и цен»,— говорит он.

Андрей Смирнов добавляет, что август традиционно слабый месяц для металлургии из-за замедления деловой активности. «Базовый сценарий на ближайшие месяцы — боковик со слабыми колебаниями, с риском минуса по прокату, если строительный сезон не поддержит отгрузки»,— ждет эксперт. В рейтинговом агентстве «Русмет» согласны, что август для черной металлургии будет немного хуже, чем июль, но считают, что c сентября спада не будет, а возможен даже небольшой рост.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов в обзоре ММК отметил, что текущий год с высокой вероятностью станет нижней точкой нисходящего тренда на внутреннем рынке, а в 2026 году спрос и цены на сталь перейдут к умеренному росту под влиянием снижения ставок. Источник “Ъ” добавляет, что даже при снижении процентных ставок металлургическому сектору потребуются системные меры стабилизации.

Анатолий Костырев