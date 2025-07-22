Двенадцать мотоциклистов оштрафовали за катание в заказниках Ленобласти

Власти Ленобласти оштрафовали 12 мотоциклистов и квадроциклистов за нарушение правил посещения особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона. Водителей ловили в природном парке «Токсовский» и памятнике природы «Колтушские высоты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти Фото: Пресс-служба администрации Ленобласти

Председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов подчеркнул, что на выходных атропогенная нагрузка на заповедники увеличивается, поэтому патрулирование усиливается. Государственный инспектор, по его словам, вправе привлечь к ответственности за нарушение режима особой охраны, оставление мусора, а также изъять орудия правонарушения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Петербурге впервые лишил водительских прав за нетрезвую езду на моноколесе. Последнее представители Фемиды признали транспортным средством.

Андрей Маркелов