Воронежский избирком зарегистрировал 622 кандидата в облдуму

Избирательная комиссия Воронежской области зарегистрировала 622 кандидата из 642 выдвинувшихся на выборы в областную думу. Об этом сообщили в избиркоме.

Ранее «Ъ-Черноземье» рассказывал, что процедуру регистрации не прошли два самовыдвиженца и несколько представителей шести партий. Согласно итогам регистрации, в выборах примут участие 113 кандидатов от «Единой России», 108 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), 107 от «Новых людей», 103 от ЛДПР, 99 от КПРФ и 92 от «Родины». 475 кандидатов будут участвовать в голосовании по единому избирательному округу, 147 — по одномандатным избирательным округам.

На выборы в гордуму Воронежа зарегистрированы 427 из 467 выдвинутых кандидатов. Среди тех, кто прошел процедуру регистрации есть семь самовыдвиженцев, а также 73 представителя «Единой России», 72 — от «Новых людей», 71 от «Родины», 69 от ЛДПР, 68 от КПРФ и 67 от СРЗП.

Выборы в Воронежскую областную думу и гордуму Воронежа пройдут 12, 13, 14 сентября. Всего в регионе пройдут 384 избирательные кампании регионального и муниципального уровней.

Подробнее о выборах в воронежскую облдуму — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев