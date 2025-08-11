Совбез на заседании в июле обсуждал крушение танкеров в Керченском проливе

Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что Совет безопасности на заседании в июле обсуждал ужесточение ответственности за нарушения, которые ведут к техногенным катастрофам. По его словам, речь шла в том числе о крушении танкеров «Волгонефти» с мазутом в Керченском проливе.

«Среди прочего речь шла об усилении экологического контроля и ужесточении ответственности за нарушения, допущенные при осуществлении морской деятельности, которые привели к возникновению техногенных катастроф»,— сказал Николай Патрушев «Российской газете».

В интервью изданию господин Патрушев добавил, что почти половина всех аварий в море связана с техническими неисправностями судов. Он также рассказал, что на Совбез на заседании по вопросам морской политики обсуждал обновление Морской доктрины и стратегии развития морской деятельности до 2030 года.

15 декабря 2024 года в Керчинском проливе затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В Черное море вытекло около 2,4 тыс. т мазута. Береговая линия была загрязнена на протяжении 265 км.