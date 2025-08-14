Сегодня исполняется 70 лет председателю правления футбольного клуба «Зенит» Александру Медведеву

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Медведев

Его поздравляет первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг:

— Дорогой Александр Иванович! Вы давно стали частью великой истории России. Не только как один из ведущих топ-менеджеров страны, но и как визионер российского спорта. Мы работали вместе восемнадцать лет — с 2007 года и продолжаем дружить. За это время — благодаря Вашему примеру — я понял, что в нашей жизни нет ничего невозможного: от создания Континентальной хоккейной лиги до побед в Кубке Гагарина со СКА и выигрышей золотых медалей со сборной России. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья, успехов и новых побед!

