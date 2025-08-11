Рекордсмен КХЛ по числу матчей за один клуб продлил контракт с «Барысом»

Казахстанский форвард Роман Старченко продлил соглашение с астанинским хоккейным клубом «Барыс» до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет для 39-летнего нападающего 17-м в составе «Барыса». В сезоне-2022/23 Старченко представлял московский «Спартак».

Роман Старченко провел за «Барыс» 810 матчей, в которых набрал 208 очков (208 голов+200 результативных передач). Ему принадлежит рекорд КХЛ по числу игр за один клуб. Старченко удалось превзойти достижение защитника Евгения Бирюкова, который провел в составе магнитогорского «Металлурга» 779 матчей.

Таисия Орлова