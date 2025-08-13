Без прямого рейса

Более трех лет действуют ограничения на прием и отправку рейсов в ряде российских аэропортов. В 2022 году, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданской авиации, было закрыто 11 аэропортов в центральных и южных областях России. Сейчас закрытыми остаются авиатерминалы в девяти городах — Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Липецке. Как изменился туризм в городах с закрытыми аэропортами, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эрик Романенко / ТАСС Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Юг становится ближе

Закрытие южных аэропортов стало стимулом к перестройке инфраструктуры отдыха внутри страны. Ключевую нагрузку взял на себя Сочи, который де-факто стал главным транспортным и туристическим узлом юга России. Однако все эти годы аэропорт работал на пределе возможностей и требует реконструкции и увеличения мощностей, отмечают эксперты.

«Открытие аэропорта в Геленджике, безусловно, позитивнейший сигнал для туризма, для инвестирования и очень важный толчок в целом к развитию юга страны»,— оценил открытие аэропорта в Геленджике этим летом президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Впрочем, и нагрузка на Геленджик из-за катастрофы с разливом мазута в Черном море, которая в этом году фактически исключила Анапу из привычных направлений отдыха, будет высокой.

По мнению Алексея Волкова, часть туристов, в том числе жители Краснодарского края, выберут Геленджик вместо Анапы в качестве места отдыха не только из-за последствий разлива мазута в Черном море, который привел к загрязнению пляжей, но и из-за его инфраструктурных и туристических возможностей, наличия огромного количества виноделен, гольф-полей, яхтенных марин, гастрономических предложений и комфортной курортной базы.

«Туроператоры сейчас активно работают с отельерами по южным направлениям и стараются привлечь туристов пакетными предложениями. Мы надеемся, что туроператоры смогут поставить чартеры на Геленджик, чтобы снизить стоимость перелета»,— рассказал Алексей Волков. Из-за большого спроса и небольшого количества рейсов на старте цены резко взлетели.

По данным бота аномалий Aviasales, который фиксирует повышенный спрос на всех, в том числе недоступных, направлениях, 9 июля, когда обсуждалось открытие аэропорта, спрос на Геленджик с вылетом из Москвы достиг 304%, из Санкт-Петербурга — 332%.

Новость о запуске авиасообщения в разгар отпускного сезона вызвала ажиотаж и повлияла на количество поисковых запросов на авиабилеты и бронирование средств размещения, отмечает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. «В моменте интерес к авиабилетам в Геленджик рос в разы, и в первую неделю город попал в топ-10 поисковых запросов пользователей. При этом в целом доля приобретенных билетов в структуре бронирований по стране пока минимальна, поскольку сейчас рейсов в Геленджик мало. Однако полетные программы авиакомпаний постепенно расширяются. Дальнейший спрос будет зависеть в том числе от стоимости авиабилетов»,— считает эксперт. Сейчас увеличилось количество рейсов и городов вылета, что позволило выровнять цены. Аэропорт в Геленджике позволит загрузить не только сам Геленджик, Краснодарский край, но и Крым, считают эксперты.

Что касается бронирования жилья, по данным «Яндекс Путешествий», с момента объявления об открытии аэропорта среднесуточное количество посещений страниц отелей в Геленджике увеличилось на 31%. Согласно статистике сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», число бронирований в отелях и апартаментах Геленджика на вторую половину лета (с 15 июля по 31 августа) увеличилось на 65% по сравнению с первой половиной сезона.

Причем эффект открытия аэропорта затронул и ближайшие к Геленджику курорты: более чем на треть вырос спрос на размещение в Джубге, в Анапе и Витязево — на 22%, в Дивноморском — на 18%, в Кабардинке — на 16%, в Новороссийске — на 14%, в Архипо-Осиповке — на 12%.

На такую позитивную динамику повлияло не только возобновление авиасообщения. «Во-первых, отпускников во второй половине лета всегда больше, чем в первой, и в августе спрос достигает пиковых значений. Во-вторых, погода на черноморских курортах сейчас значительно улучшилась: в июне было много дождливых дней, сейчас — преимущественно солнечно. Также необходимо учитывать, что среди россиян, забронировавших отдых в Геленджике, много автопутешественников, включая жителей Краснодарского края и соседних регионов»,— объясняет Александр Брагин.

Спрос не падает

Несмотря на ограничение полетов, по итогам 2024 года туристический интерес к регионам с закрытым авиасообщением сохранялся на достаточно высоком уровне, следует из данных «Островка».

Некоторые направления даже показали рост. В частности, число бронирований в Воронеже в 2024 году увеличилось на 8% по сравнению с 2023-м, в Анапе и Ростове-на-Дону — на 5%, в Краснодаре — на 2%.

«Большинство направлений с закрытыми аэропортами по-прежнему входят в число самых востребованных регионов для путешествий. Как в 2021–2022 годах, так и в 2025-м Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области, а также Крым остаются в топ-25 самых популярных регионов по числу бронирований»,— пояснила руководитель пресс-службы сервиса «Островок» Анита Гусич.

Наземный курс

На фоне снижения доступности южных курортов из-за закрытия аэропортов выросло значение автодорожной и железнодорожной логистики. В этом году поток автомобилистов, по некоторым оценкам, увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом. Регионы экстренно развивают придорожный сервис: растет число парковок, создаются зоны отдыха и сервисные точки. По данным сервиса путешествий Tutu.ru, в период с января по июль 2025 года спрос на поездки наземным транспортом в такие города увеличился в среднем на 10%.

Часть туристов действительно выбирает соседние города с открытыми аэропортами, но массового перетока нет, отмечает директор по развитию автобусного рынка сервиса путешествий Tutu.ru Никита Белов. При этом растет спрос на наземный транспорт.

«Например, с начала года поездок в Брянск на автобусах стало больше на 45%, в Воронеж и Ростов — на 10%.

В свою очередь, спрос на автобусные перевозки влияет на развитие инфраструктуры и модернизацию автобусных парков»,— сообщил он.

В Анапе структура турпотока не изменилась, и курорт оставался осознанным выбором для отпусков после закрытия аэропорта. Большинство отдыхающих приезжают автомобильным транспортом, часть путешественников прилетают в Сочи и оттуда добираются по железной дороге. До чрезвычайной ситуации с выбросом нефтепродуктов на береговую линию в декабре 2024 года средняя заполняемость отелей в сезон была 80–90%. Благодаря высококачественной системе «все включено» в отелях среднего и высокого ценового сегмента Анапа оставалась привлекательной для туристов, несмотря на трудности с логистикой. Текущий летний сезон многие эксперты называют «очень тяжелым и практически критическим».

В отличие от Анапы, Краснодар не был местом притяжения для массового туризма, но остается одним из ключевых городов для деловых поездок. На данный момент идет масштабная реконструкция аэропорта: строится новый терминал, ведутся работы по модернизации существующего. «Сегодня туристы прибывают либо на поезде, либо автомобильным транспортом и стараются как можно быстрее покинуть Краснодар в направлении моря или Крыма»,— рассказывает Алексей Волков.

Закрытие аэропорта Платов в Ростове и запрет на проведение массовых мероприятий скорректировали маркетинговую стратегию развития туризма в Ростовской области.

Как рассказали в Агентстве по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области, большая часть туристов — это автопутешественники, которые проезжают по трассе М-4 «Дон» в сторону курортов Краснодарского края и Крыма. Среди видов туризма, которые пользуются наибольшим спросом в регионе,— экологический, гастрономический и этнотуризм. В этом году область рассчитывает принять не менее 1,9 млн туристов.

Крым приближается к допандемийному уровню

После закрытия крымского аэропорта в Симферополе регион столкнулся с оттоком туристов. Главная причина — длительное время в пути: дорога в оба конца может занимать до пяти-шести суток, из-за этого на полноценный отдых остается мало времени.

По мнению независимого эксперта по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислава Бури, на фоне негативного информационного фона Крым теряет часть премиальной аудитории, не готовой к длительным неудобным маршрутам. Открытие трассы «Новороссия» и рост автотрафика через новые территории не компенсировали отсутствие авиасообщения.

«Однако, несмотря на все сложности, в 2024-м и особенно в 2025 году ситуация понемногу начала меняться. Люди устали находиться в хроническом стрессе и хотят отдохнуть. Из-за подорожания курортов Краснодарского края, особенно после закрытия Анапы, турпоток направился в Сочи, что привело там к взлету цен и, как следствие, недозагрузке в этом году минимум на 20%. Благодаря сдержанной ценовой политике в Крыму туристы стали чаще выбирать это направление»,— рассказал Владислав Буря.

По его оценке, если бы аэропорт в Симферополе открылся сейчас, как случилось в Геленджике, это бы привело к повышению загрузки по меньшей мере еще на 40%.

При этом, несмотря на постоянное увеличение количества поездов в Крым, их все равно не хватает. «Компания “Гранд Сервис Экспресс” предпринимает все возможные усилия для того, чтобы увеличить карту маршрутов, количество поездов, вагонов. Но этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос для 5–6 млн туристов, которые ранее прибывали самолетами. Поэтому поток формируется за счет автомобильного транспорта, несмотря на очереди в высокий летний сезон на Крымском мосту»,— рассказал Алексей Волков.

В целом вопреки сложностям Крым показывает хорошие цифры по турпотоку и приближается к допандемийным показателям. Этим летом отдельные города, например Севастополь, Керчь и Кореиз, показывают двукратный рост спроса.

Доступные альтернативы

В условиях частичной транспортной изоляции черноморского побережья россияне ищут альтернативные варианты. В числе наиболее востребованных — Калининградская область, Байкал, каспийское побережье, Приморье. Также пользуются повышенным спросом водоемы регионального значения — от Поволжья до Урала.

В АТАГ отметили, что география путешествий россиян по стране в последние годы расширилась. «Мы видим рост спроса на отели в городах с насыщенной экскурсионной, исторической и гастрономической составляющей — Рыбинске, Ростове Великом, Суздале, Смоленске, Пскове, Великом Новгороде, Костроме, Екатеринбурге. Популярностью пользуются природные территории: Карелия, Алтай, Байкал, Приморье, Камчатка»,— рассказали в АТАГ.

По данным Tutu.ru, многие туристы открывают Дагестан: количество путешествий на поезде в этот регион увеличилось вдвое, на автобусах — на 30%. Также среди популярных железнодорожных направлений сегодня — Хабаровский край (+59%), Тюменская область (+19%) и Ставропольский край (+19%). Среди авианаправлений в лидерах — Горно-Алтайск (+13%), Улан-Удэ (+41%), Благовещенск (+33%) и Петрозаводск (+25%).

Важное значение при выборе направления для отдыха имеет стоимость путевки. В настоящее время летний сезон дешевле провести в Арабских Эмиратах, Египте, на Бали, в Таиланде, чем в Сочи.

По мнению Алексея Волкова, такая тенденция — это не падение интереса к внутреннему туризму, а отложенный спрос, который связан с ожиданием, что аэропорты постепенно будут открываться и логистика станет удобнее.

Гостиницы меняются

С 2025 года в России действует новая система классификации гостиниц и других средств размещения, которая включает обязательную самооценку и категоризацию гостиниц. К средствам размещения впервые отнесены турбазы, кемпинги и глемпинги.

«Как и сами организации, которые выдают звезды, так и отели сейчас находятся на этапе сверки данных, интеграции в реестр, по которому будут работать туристические агрегаторы. Те, кто не пройдет официальные процедуры, не смогут продвигаться в агрегаторах и продавать свои услуги, что повлияет как на легализацию средств размещения, так и на улучшение сервиса и стандартизацию сферы размещения»,— объясняет Алексей Волков.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры: государство выделило 15 млрд руб. на строительство модульных отелей и глемпингов. Средства будут распределены между 55 регионами, где планируется запуск не менее 1 тыс. новых объектов размещения, которые станут альтернативой городским отелям и будут размещаться даже в труднодоступных туристических дестинациях.

Развитие инфраструктуры и расширение предложения могут способствовать снижению цен на размещение и выравниванию спроса и предложения на южных направлениях. В ближайшие годы благодаря программам льготного кредитования ожидается открытие новых четырех- и пятизвездных объектов в Сочи, Анапе и Геленджике.

Анна Александрова