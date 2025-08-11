Глава Башкирии выделил участок в Затоне франчайзи ресторанов Rostic`s

ООО «Развитие сети быстрого питания» получит для открытие ресторана «Затон DT» 1,5 тыс. кв. м земли в уфимском микрорайоне Затон. Распоряжение о предоставлении участка в аренду без торгов подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Участок находится на пересечении улиц Ахметова и Ирендык возле парка «Волна».

Компания «Развитие сети быстрого питания» зарегистрирована в Уфе в сентябре 2022 года. Ранее организация заявляла о планах открыть в Башкирии четыре ресторана Rostic`s. По данным сайта сети, всего в республике работают 25 таких заведений, 17 из них — в Уфе. В ноябре прошлого года «Развитие сети быстрого питания» получило около 1,2 га земли для ресторана «Дема DT». Учредителями компании являются Алексей Корнияшик и Тимофей Бадиков. По данным открытых источников, господин Бадиков ранее являлся франчайзи сети KFC.

Идэль Гумеров