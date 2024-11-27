В Демском районе Уфы построят ресторан Rostic`s

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил предоставить ООО «Развитие сети быстрого питания» в аренду без торгов земельный участок площадью 1,19 га на улице Правды в Уфе. Соответствующее распоряжение главы опубликовано на официальном интернет-портале республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Участок с видом разрешенного использования «общественное питание» передается для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Ресторан быстрого обслуживания ДЕМА DT», указано в документе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Развитие сети быстрого питания» намерено открыть в Башкирии четыре ресторана Rostic`s: три в Уфе, один — в Мелеузе. Инвестиции в проект оцениваются в 570 млн руб.

ООО «Развитие сети быстрого питания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2022 года в Уфе. Компания занимается управлением недвижимым имуществом. Владельцы — Татьяна Гладкая и Александр Сидоров. В 2023 году убыток ООО составил 13 тыс. руб.

Майя Иванова