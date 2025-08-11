«Фонтанка»: суд арестовал имущество гендиректора МХАТ Владимира Кехмана

Басманный районный суд Москвы арестовал имущество генерального директора МХАТ и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Под арест попали недвижимость, счета и машины, принадлежащие фигуранту и его семье. Об этом сообщило петербургское издание «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На обеспечительных мерах настаивал Следственный комитет России (СКР). Арест наложили на дом и земельные участки в Подмосковье кадастровой стоимостью 90 млн руб. Такие же меры коснулись квартир в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве. Их общая стоимость составила 207 млн руб. В числе машин, попавших под арест, есть Land Rover Range Rover, купленный в 2024 году за 30 млн руб.

Общая стоимость арестованного имущества достигла 350 млн руб. Кроме того, обеспечительные меры наложили на счета родственников и господина Кехмана в двух российских банках.

Владимира Кехмана обвинили в растрате 10 июля. По версии следствия, директор МХАТ превысил сметы по трем договорам. Деньги должны были потратить на реконструкцию сцены театра. В конце июля СКР возбудил уголовное дело о получении взятки господином Кехманом в виде машины Mercedes V-класса.

Подробнее — в материале «Ъ» «В театре поставили сцену со взяткой».

Никита Черненко