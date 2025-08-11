Мосбиржа зарегистрировала два выпуска рублевых облигаций «Газпрома»

ООО «Газпром капитал» выпустил рублевые облигаций серии БО-003Р-16 и БО-003Р-17 номиналом 1 тыс. руб. Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций компании и включила их во второй уровень списка ценных бумаг, следует из данных центра раскрытия информации.

Сериям присвоили номера 4B02-16-36400-R-003P и 4B02-17-36400-R-003P. Программа бондов компании серии 003Р свидетельствует о том, что срок обращения облигаций не должен превышать 50 лет. Окончательное решение по этому вопросу примет эмитент до начала размещения.