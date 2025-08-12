Спрос на автобусные поездки в Казань летом вырос на 12%
По итогам июня-июля 2025 года спрос на автобусные билеты в Казань увеличился на 12%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила руководитель пиар-проектов сервиса путешествий Туту Наталия Туйгунова.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В июне-июле 2025 года 58% туристов приезжали в Казань на поездах. Еще 22% гостей города выбирали самолеты, а 20% — автобусы.
Как рассказал председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, турпоток в республику этим летом увеличился на 8–12%. За полгода 2025 года регион посетили около 3,5 млн человек.
