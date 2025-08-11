Сделка аресту не помеха

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова. По версии следствия, руководство предприятия получало десятки миллиардов рублей, но часть работ выполнялась лишь «на бумаге». Фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания, которые позволили привлечь к уголовной ответственности и других участников махинаций.

Перед Мещанским райсудом столицы 11 августа предстал бывший ликвидатор шахт Андрей Моисеенков. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). В ходе предварительного следствия господин Моисеенков заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и дал показания о деталях махинаций, ранее неизвестных следствию. После этого его дело выделили в отдельное производство, в суде оно рассматривается в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей.

Как рассказывал “Ъ”, в июне прошлого года были задержаны на тот момент руководитель ведомственного Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрей Моисеенков и бизнесмен Роберт Шагинян. Последнего следствие считало бенефициаром фирм, которые привлекались к работам на заброшенных и закрытых шахтах,— «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник» и прочих.

Спустя некоторое время были задержаны заместители главы ГУРШ Наталья Конева и Асельдир Раджабов, а также кураторы угольной отрасли страны от Минэнерго Сергей Мочальников (замминистра энергетики с 2022 года) и Анатолий Яновский (замминистра энергетики в 1998–2004 и 2008–2021 годах). Действовавшему на тот момент замминистра вменили в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а всем остальным фигурантам — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, злоумышленники фиктивно выполняли работы на выработках, а чиновники утверждали акты приемки. Фигурантов подозревали в хищении более 500 млн бюджетных рублей с нанесением ущерба природе еще на 12 млрд руб.

Позднее сообщалось, что следствие пришло к выводу, что для совершения хищений господин Яновский еще в 2012 году создал организованное преступное сообщество, которым руководил вплоть до задержания своих сообщников в 2024 году. В самом сообществе, как считают в МВД (дело возбуждал столичный полицейский главк) и ФСБ, была своя иерархия, четкое распределение ролей между участниками, конспирация и прочие атрибуты ОПС.

В том числе оно было разделено как минимум на три обособленных подразделения со своими собственными задачами.

Андрей Моисеенков со своими людьми, по версии следствия, отвечал за махинации ГУРШ и его филиалов в различных регионах РФ.

со своими людьми, по версии следствия, отвечал за махинации ГУРШ и его филиалов в различных регионах РФ. Роберт Шагинян с другими бизнесменами — за освоение средств.

с другими бизнесменами — за освоение средств. Третье подразделение ОПС, опять же из числа предпринимателей, занималось фальсификацией документов.

В данный момент господин Моисеенков продолжает находиться в СИЗО. В ходе судебного заседания гособвинитель ходатайствовал о продлении ему действующей меры пресечения еще на полгода. Подсудимый против этого возразил, заявив, что он заключил досудебное соглашение и полностью выполнил свою часть обязательств. «В рамках досудебного соглашения мне должны дать наказание меньше меньшего, а может быть и условный срок. В связи с этим считаю возможным смягчить мне меру пресечения»,— изложил он свою позицию.

Напомним, что также проходивший по этому делу и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве бывший замминистра энергетики Сергей Мочальников в особом порядке в апреле 2025 года получил полтора года колонии-поселения.

«Все участники данного уголовного дела в настоящее время установлены. Группа, о которой идет речь в материалах дела, раскрыта. Моисеенков дал полные и исчерпывающие показания, которые и легли в основу возбужденного по 210-й статье уголовного дела в отношении других фигурантов»,— заявил адвокат подсудимого.

Судья Марина Сосновцева, однако, доводам защиты не вняла и удовлетворила ходатайство прокурора.

Ефим Брянцев