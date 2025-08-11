Проживающий в Лондоне нижегородец Сергей Мосунов купил бренд Faberge

Американская компания SMG Capital LLC, владельцем которой является проживающий в Лондоне нижегородский предприниматель Сергей Мосунов, приобрела права на бренд Faberge. Как сообщает «Ъ», стоимость сделки составила $50 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О продаже бренда сообщила британская компания Gemfields Group Ltd. С 2024 года она искала покупателей для известного производителя украшений.

Глава Gemfields Шон Гилбертсон считает, что сделка по продаже Faberge «означает конец целой эпохи». После этого британская компания, занимающаяся добычей драгоценных камней и металлов в Африке, «больше сосредоточится на своих основных операциях».

Сергей Мосунов отметил, что Faberge в своей работе продолжит концентрироваться на ювелирных изделиях, аксессуарах и часах.