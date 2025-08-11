Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу

Армения и Азербайджан по условиям проекта мирного договора отказываются от территориальных претензий друг к другу и обязуются не применять силу против территориальной целостности или политической независимости одной из сторон. Текст парафированного соглашения опубликовали МИД Азербайджана и Армении.

«Устанавливая, что границы между бывшими Советскими Социалистическими Республиками СССР стали международными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом, Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга»,— говорится в документе.

Вместе с тем мирный договор до сих пор не подписан из-за дополнительных требований Азербайджана. Одно из них — изменение конституции Армениии. В основном законе страны содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и требует его исключить.

Лусине Баласян