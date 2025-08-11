Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

В возрасте 58 лет умер писатель Евгений Чижов (Соминский). Он утонул в Балтийском море, сообщил драматург Дмитрий Данилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чижов в 2014 году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Евгений Чижов в 2014 году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский). Утонул в Балтийском море»,— написал господин Данилов в Telegram.

Евгений Чижов написал несколько романов, в числе которых «Перевод с подстрочника» и «Собиратель рая», а также сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники». Лауреат литературных премий «Венец» и «Ясная поляна», финалист «Большой книги» и «НОС».