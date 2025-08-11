Самой дефицитной профессией в Воронежской области в июле остается дворник

В июле в Воронежской области в тройку самых дефицитных профессий попали дворники (0,9 резюме на вакансию), врачи (0,9), токари и фрезеровщики (1,5). Об этом сообщили в пресс-службе рекрутинговой платформы HeadHunter.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Индекс конкуренции (ИК, количество резюме на вакансию) уже публиковался в прошлом месяце: первые две позиции в нем остались неизменны. На четвертом месте по востребованности оказались повара и пекари (1,5), пятерку замкнули фармацевты-провизоры (1,6). Также среди квалификаций недобором отличились — продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (1,7), машинисты (1,8), электромонтажники (1,9), слесари и сантехники (1,9), маляры и штукатуры (2,1).

Сферами, где острее всего ощущалась нехватка рабочих рук в середине лета в Воронежской области, являются розница — здесь на одну вакансию приходится 2,2 резюме (в марте было 2,1) и медицина — 2,2 (в марте было 2,5).

В Белгородской, Курской и Липецкой областях самые дефицитные профессии — в здравоохранениии, соотношение резюме на вакансию здесь не превышает единицы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Врачу не пожелаешь».

Анна Швечикова