Возвращение к стокам

Рынок автомобильных грузоперевозок испытывает серьезные трудности. В компаниях отмечают падение спроса на внутренние перевозки, что связано с уменьшением объемов производства. На фоне этого, по данным экспертов, на Северо-Западе стоки изъятой техники (запасы транспортных средств, которые находятся на балансах лизинговых компаний) значительно увеличились: по итогам полугодия их доля составляет 35% от заявок. Как дальше будет развиваться рынок и какие стратегии выбирает бизнес — в материале «Review. Северо-Запад».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По итогам первого полугодия 2025 года объем нового лизингового бизнеса в сегменте грузового транспорта по Санкт-Петербургу и СЗФО превысил показатели аналогичного периода прошлого года более чем втрое, достигнув 7,5 млрд рублей

Кризис автоперевозчиков

По данным участников рынка, спрос на внутренние перевозки в стране падает. Так, согласно статистике, которую опубликовала компания «Умная логистика» (разрабатывает и внедряет программное обеспечение для логистических компаний), в первом квартале 2025 года цены на автоперевозки снизились на 10–20% в зависимости от маршрута, а объем перевозок упал на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В первом квартале 2025 года индикатор трасс зафиксировал значительный профицит транспорта и дефицит грузов, рассказал гендиректор компании BG Logistic Иван Макарчук. В последний раз, как отметил спикер, такие низкие значения индикатора наблюдались только в 2020 году во время пандемии.

«По внутренним данным нашей компании (мы проводили маркетинговый анализ по запросам на аренду техники, перевозку грузоматериалов, спрос на экскаваторы и погрузчики), падение составляет 37%,— рассказал основатель ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов.— При этом тарифы у грузоперевозчиков падают, многие компании работают в убыток. Когда-то ставка за километр у фур была 100 рублей, кризис начался, когда ставка упала до 70 рублей. Сейчас предлагают до 55 рублей за километр».

По его словам, у компании много техники, взятой в лизинг, но в последний раз лизинг они брали осенью, когда ключевая ставка была 19%. После этого приостановили любой запрос к лизинговым компаниям, потому что ставка стала «заградительной».

«Снижение активности в автоперевозках, а также ожидаемый рост цен на технику и повышение лизинговых ставок могут привести к увеличению издержек до 30%. Это значительно усложняет жизнь транспортным компаниям, многие из них уже находятся в состоянии банкротства. Лизинговые компании активно возвращают технику»,— добавляет господин Макарчук.

Не справились с нагрузкой

По оценкам агентства «Эксперт РА», совокупные активы лизинговых компаний по итогам 2024 года составили 8,5 трлн рублей, показав рост на 20% к прошлому году, на долю активов в операционной аренде пришлось около 3%. Однако по итогам первого полугодия 2025 года лизинговая отрасль показывает значительную просадку по новому бизнесу на фоне высоких процентных ставок и ухудшения платежеспособности лизингополучателей.

«Кратное снижение отмечается в сегментах грузовиков и строительной техники, поскольку перевозчики и строители в большей мере ощутили на себе последствия неблагоприятной ситуации в экономике,— прокомментировал «Review. Северо-Запад» директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.— Стоки изъятой техники значительно увеличились (по некоторым компаниям рост составил в 2–3 раза), и большая часть их приходится на легковой и грузовой транспорт, а также на строительную технику».

В целом по Северо-Западному федеральному округу объем нового лизингового бизнеса соответствует рыночной тенденции, показывая кратное снижение относительно первого полугодия 2024 года.

Спрос поменял структуру

Крупнейшими лизингодателями в СЗФО, по данным аналитиков, стабильно являются «Газпромбанк Лизинг», АО «ГТЛК» (Государственная транспортная лизинговая компания) и «Балтийский лизинг», также в этом году в регионе показал высокие объемы «Сбербанк Лизинг».

По словам первого заместителя гендиректора компании «Балтийский лизинг» Антона Сапожкова, их опыт свидетельствует о том, что в текущих условиях корректнее говорить об «изменении структуры спроса на рынке автомобильных грузоперевозок». «По итогам первого полугодия 2025 года объем нового лизингового бизнеса в сегменте грузового транспорта по Санкт-Петербургу и СЗФО превысил показатели аналогичного периода прошлого года более чем втрое, достигнув 7,5 млрд рублей,— подчеркивает господин Сапожков.— При этом компания традиционно рассматривает Санкт-Петербург и СЗФО как один из ключевых и наиболее стратегически значимых регионов своего присутствия. — Рост деловой активности фиксируется среди строительных, торговых и логистических компаний, которые формируют значительную часть клиентского спроса в регионе. Эти предприятия рассматривают обновление автопарка как необходимое условие повышения эффективности и конкурентоспособности. В ответ на эту тенденцию мы продолжаем инвестировать в закупку и финансирование грузовой техники, предлагая клиентам широкий выбор лизинговых программ».

Долгая эксплуатация

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за январь — июнь 2025 года в целом по России в финансовый лизинг было выдано 11,9 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 69,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда в лизинг было поставлено 38,8 тыс. новых грузовиков. По итогам первого полугодия 2025 года доля лизинговых грузовых автомобилей сократилась в полтора раза до 41,7%.

Согласно оценке «Балтийского лизинга», изменения на рынке произошли в структуре сделок. Доля сделок с бывшим в употреблении транспортом увеличилась до 89% по сравнению с 24% годом ранее. Этот тренд отражает как стремление бизнеса оптимизировать капитальные затраты, так и растущую востребованность техники с проверенной эксплуатационной историей.

В лизинг чаще всего берут базовые и средние комплектации, позволяющие снизить стартовые вложения, отмечает руководитель отдела финансовых услуг по работе с корпоративными клиентами ГК «Автодом» Анна Степанова. По ее словам, сейчас рынок насыщен техникой, конкуренция за каждый груз — очень высокая.

«В 2025 году в Петербурге и Ленобласти рынок лизинга грузовых автомобилей демонстрирует четкую структуру по брендам: доля отечественных производителей достигла 50%, а китайские марки сократили свое присутствие до тех же 50% после пика в 66% в 2024 году,— рассказывает операционный директор компании «А2 Экспедирование» Никита Злобин.— В Петербурге ставка по лизингу крупных грузовиков в 2025 году в среднем составляет 28–30% для новых автомобилей, а для техники с пробегом — 23–25% годовых. Бизнес отмечает, что удорожание связано с двукратным увеличением утильсбора (с октября 2024 года и января 2025 года) и ростом цен на грузовики во втором полугодии, несмотря на предыдущий запас готовой к эксплуатации техники».

Эксперт также отмечает, что в ответ на рост ставок компании увеличили сроки эксплуатации автопарка и массово откладывают обновление техники. Так, по данным компании «А2 Экспедирование», за первое полугодие количество лизинговых сделок по технике с пробегом выросло на 5,2%, а по новой технике резко упало на 64,6%.

Согласно свежим данным, которые опубликовала компания «КамАЗ-Лизинг», она увеличила долю через программы льготного и сезонного лизинга: только за первый квартал этого года в лизинг передали более 200 машин, доля продаж грузовой техники в их структуре составила 17,9%. При этом по итогам 2024 года 38% рынка лизинга грузовой техники приходилось на «КамАЗ-Лизинг». «Среди отечественных марок особенно востребованы современные модели поколения К3 и К5, зачастую предлагаемые с нулевым авансом и скидкой до 20% на платежи,— добавляет господин Злобин.— При этом в лизинге доминируют тягачи, особенно КамАЗ 54901, который уступает китайским моделям по цене, но выигрывает в расходе топлива».

Среди китайских брендов наблюдается спад спроса: компаниям все больше важна гарантия качества запчастей, сроки поставок и прозрачная остаточная стоимость. Комплектации, которые выбирают потребители, преимущественно включают полноприводные модели. Растет спрос на технику, приспособленную под региональную логистику и тяжелые условия эксплуатации, добавляет собеседник «Review. Северо-Запад».

Помимо этого, лизинговые компании отмечают рост доли сезонных платежей (к пику перевозочного спроса), а также переход на индивидуальные графики платежей и комплексное сервисное обслуживание для снижения простоя техники.

Доля изъятий

По оценке опрошенных «Review. Северо-Запад» компаний, по России в первом полугодии досрочно возвращено около 17,5 тыс. единиц грузового автотранспорта, причем на Северо-Западе доля изъятий находится на уровне 35% от заявок.

Особенно сильно эта тенденция затронула сегмент магистральных тягачей. По отзывам представителей рынка, возвращенная техника чаще всего выставляется либо на дальнейший повторный лизинг по упрощенной схеме (для среднего бизнеса), либо распродается через дилерские и аукционные площадки.

«Большая часть возвращенной техники — это седельные тягачи и самосвалы: по СЗФО и Петербургу их повторно выдают в лизинг преимущественно среднему бизнесу. Но из-за повышения ставок, ужесточения требований по авансу и кредитоспособности объем повторных сделок за год существенно снизился: 35–40% от уровня 2024 года,— констатирует господин Злобин.— Общая отрицательная динамика по рынку грузового автолизинга составляет 52,4% по количеству сделок. На первичном рынке падение в Петербурге и области — до 59%, тогда как рефинансирование автокредитов существующих транспортных средств держится на уровне прошлого года».

По итогам апреля текущего года объем изъятого оборудования на складах лизинговых компаний достиг приблизительно 30 тыс. единиц, из которых половину составляют грузовики, сообщила «Review. Северо-Запад» руководитель направления по работе с представительствами грузового автотранспорта и спецтехники ГК «Альфа-Лизинг» Лариса Касьянова. «Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы ожидаем рост спроса на грузовую технику в третьем квартале 2025 года»,— добавляет она.

По мнению госпожи Касьяновой, повышение спроса будет обусловлено началом активного сельскохозяйственного сезона, когда большегрузы востребованы для уборки урожая, доставки сельскохозяйственной продукции, удобрений и посевного материала, особенно в южных областях страны. Кроме того, ожидается увеличение объема автотранспортных перевозок строительных материалов, связанных с развитием инфраструктурных проектов в Сочи, Крымском регионе и вдоль побережья Азовского моря.

В ожидании испытаний

Как отмечает господин Перфильев, по мере смягчения денежно-кредитной политики регулятора ожидается постепенное восстановление деловой активности предпринимателей, но по итогам 2025 года сжатие лизингового бизнеса все же будет весьма существенным.

«Уверен, что 2025 год станет серьезным испытанием для всех участников рынка транспортной логистики. Помимо внутренних факторов, на ситуацию будут влиять и иностранные транспортные компании, особенно из Китая,— подчеркивает Иван Макарчук.— В связи с этим я считаю, что планы правительства по выделению дополнительных бюджетных средств на продление программы льготного лизинга для отечественной техники являются недостаточными, требуется расширение мер по поддержке российских логистических компаний».

В свою очередь, лизингодатели настаивают, что бизнесу надо адаптироваться к текущим условиям и отдать предпочтение долгосрочной аренде техники, позволяющей минимизировать первоначальные затраты.

По мнению руководителя отдела продаж коммерческих автомобилей ООО «ААА Траксервис» (официальный дилер MAN, Sinotruk, Jac, Isuzu, Hyundai и Ambertruck) Андрея Романюка, предпринимателям стоит рассмотреть возможность оптимизации затрат для повышения эффективности, а также изучить альтернативные схемы финансирования, такие как аренда или покупка подержанной техники. «Многие компании сейчас активно начинают рассматривать альтернативу покупке новой техники — приобретение техники с пробегом. Она выгодно отличается по стоимости, но нужно тщательно проверять ее техническое состояние и юридическую чистоту»,— добавляет господин Романюк.

Ксения Ахметжанова