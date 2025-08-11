Депутат Ткачев: у слухов о блокировке WhatsApp нет подтверждений

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев сказал «Известиям», что слухи о возможной блокировке WhatsApp не имеют никакого подтверждения.

Точных слов господина Ткачева «Известия» не приводят. Как передает издание, депутат сказал, что «большая четверка» операторов предлагала заблокировать функцию звонков в мессенджерах. Он добавил, что компании идут на такой шаг для возвращения трафика в обычные голосовые звонки и получения с этого дополнительной прибыли.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко сказал NEWS.ru, что обсуждений блокировки WhatsApp в Минцифры и парламентском комитете не было. «Есть высказывания некоторых представителей, в том числе и комитета. Это личная какая-то, видимо, информация, основанная на каких-то домыслах»,— добавил он.

Ранее российские пользователи массово пожаловались на проблемы с голосовыми вызовами и видео-звонками в WhatsApp и Telegram. Собеседник «Ъ» на телеком-рынке сказал, что причиной сбоя могут быть выборочные блокировки звонков в мессенджерах, тестирование которых началось 1 августа.